Zum Jahreswechsel gab es fast nur schlechte Nachrichten über den Zustand der Wirtschaft in Österreich: Die Inflation bleibt deutlich höher als sonst in Europa, die Industrie leidet unter Auftragsflaute und galoppierenden Kosten, im Schatten der Signa-Pleite steigt die Zahl der Konkurse, selbst der bisher stabile Arbeitsmarkt bricht ein. In dieses Dunkel versuchte der Finanzminister einen Lichtstrahl zu senden. Ein im Internet installierter Entlastungsrechner soll den Steuerzahlern demonstrieren, wieviel sie von der Abschaffung der kalten Progression profitieren.