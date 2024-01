Sie helfen Menschen zurück ins Leben oder begleiten sie bis an das Ende, sie arbeiten viel, doch bekommen dafür oft zu wenig, sie kriegen Großes aufgebürdet, doch die Anerkennung fällt mager aus: Pflegekräfte sind die Leistungs- und Lastenträger unserer Gesellschaft. Eine Last, die für viele von ihnen kaum mehr zu tragen ist. Denn sie sind zu wenige, um die alternde steirische Bevölkerung versorgen zu können. 12.000 neue Pflegekräfte brauche es in der Steiermark bis 2030, um den Bedarf decken zu können, hieß es im Vorjahr in einer Studie, die vom Land beauftragt wurde.