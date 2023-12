Ob der Klimagipfel in Dubai, bei dem das Ende des fossilen Zeitalters ausgerufen wurde, wirklich ein historisches Ereignis war, wird die Geschichte zeigen. Das bisher größte Zusammentreffen von Klimarettern aus der ganzen Welt, war es jedenfalls. Kamen zur ersten Klimakonferenz 1995 in Berlin noch 5.000 Delegierte, so wurden bei der COP28 in der Glitzermetropole am Arabischen Golf mehr als 80.000 Delegierte gezählt. Allein aus Brasilien sollen es 3.000 gewesen sein. Die allermeisten Klima-Pilger kamen mit dem Flugzeug angereist. Ein schlechtes Gewissen wird sie kaum bedrückt haben, Flugscham mögen andere verspüren.