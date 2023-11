Ein Gedankenexperiment: Sexuelle Belästigung auf der Straße ist Alltag der meisten Burschen und Männer. Sie müssen sich anzügliche Pfiffe und obszöne Zurufe anhören. Jeder dritte Mann in Österreich ist von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Mehr als jeder vierte Mann erlebt sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. In Österreich gab es dieses Jahr mutmaßlich 25 Maskuzide und 41 Mordversuche, fast immer sind die Täterinnen Partnerinnen oder Expartnerinnen. In den traurigsten und brutalsten Fällen müssen Kinder mitansehen, wie ihr Vater von ihrer Mutter ermordet wird. Der gefährlichste Ort für Männer ist das eigene Zuhause.