Manchmal fällt es schwer, die abendlichen Fernsehnachrichten zu ertragen: der Krieg in Gaza, parallel dazu der wachsende Judenhass weltweit, auch in Österreich, der Krieg in der Ukraine, wobei sich die Lage der Ukraine seit dem Gazakrieg verschlechtert, die Ausbürgerung von Hunderttausenden Afghanen aus Pakistan Richtung Afghanistan, in eine schreckliche Heimat, deren Sprache sie nicht sprechen, Orkane und Taifune in verschiedenen Erdteilen mit bisher kaum erlebten Verwüstungen, ein Rückgang der Demokratie weltweit in einem Ausmaß, wie er seit Beginn der diesbezüglichen Aufzeichnungen noch nicht beobachtet wurde. Und das alles gebündelt in 20 Minuten.