Am Anfang stand die einfache Frage: Warum sind in Österreich Lebensmittel teurer als in Deutschland, obwohl die Kaufkraft der beiden Nachbarn vergleichbar ist? Einfache Antworten fand die Bundeswettbewerbsbehörde nach einjähriger Untersuchung nicht. Die umfassende Analyse ist auch keine Anklage geworden, keine klare Schuldzuschreibung, sondern vielmehr das Dokument eines Systemfehlers.