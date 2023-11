Rene Benko, 46, liebte es, Hof zu halten. Wenn er zu Veranstaltungen und Festen lud, drückte sich die Prominenz der Reichen, Mächtigen und Wichtigen verlässlich die Klinke in die Hand. An bekannten Gesichtern, die mit dem Tiroler Immobilieninvestor in die Kameras lächelten, herrschte deshalb kein Mangel. Der Beirat seiner Signa-Holding ist entsprechend politisch breit besetzt: Mit dabei sind unter anderem Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ), Wüstenrot-Chefin und Ex-Politikerin (FPÖ) Susanne Riess-Hahn, Ex-Casinos-Austria-Chef Karl Stoss oder Ex-RBI-Chef Karl Sevelda. Eng war Benko auch mit Sebastian Kurz, dem türkisen Ex-Kanzler, ebenfalls ein ehemaliger Senkrechtstarter aus der Alpenrepublik. Das verbindet.