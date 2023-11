Israel hat nicht viele Freunde auf der Welt. Das hat es nie so bitter erfahren wie jetzt, da die schlimmsten Untaten an Juden seit Auschwitz und Bergen-Belsen verübt wurden. Anstatt Solidarität und Mitgefühl schlagen dem Land Hass und Unterstellungen entgegen – nicht nur in seiner muslimischen Umgebung, sondern auch im Westen.