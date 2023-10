Die Geldvermögen in Österreich bewegen sich in lichten Höhen. Gerade zwar real heftig angekratzt durch die Inflation, aber zumindest in Zahlen wieder fast auf der historischen Rekordhöhe von mehr als 840 Milliarden Euro. Immobilien sind darin gar nicht erfasst. Mit ihnen wäre die Billionen-Grenze ganz klar geknackt.