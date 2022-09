Presse-Rummel in Düsseldorf: Der britische Prinz Harry verspricht für das kommende Jahr "unvergessliche Momente" bei den Invictus Games in Düsseldorf. Zusammen mit seiner Frau Meghan hat der Enkel von Queen Elizabeth am Dienstag die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen besucht, die das Sportfestival für kriegsversehrte Athleten im September 2023 ausrichten will. Sie wurden mit viel Jubel empfangen.

"Ich bin überaus beeindruckt von allem, was ich bisher gesehen habe", lobte Harry die Vorbereitungen bei einer Pressekonferenz. Im Rathaus startete dann das offizielle Programm: Das Paar trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein und wurde von prominenten Gästen empfangen.

Umringt von Zaungästen: Harry und Meghan © AP

Bei einer Rede sagte er: Er könne aus seiner Erfahrung versichern, dass die Begegnung mit den Teilnehmenden des paralympischen Sportfestivals intensiv sei. Und beglückend: "Wir können so viel von ihnen lernen und auch daran wachsen." In ihren Geschichten, so der Prinz, könne man sich häufig aber auch selbst wiedererkennen.

Im Anschluss nahmen sich die beiden viel Zeit für die wartenden Fans, sprachen mit den Menschen, schüttelten Hände und gaben Autogramme.