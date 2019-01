Facebook

Meghan mit den Volkschulkindern © AP

Herzogin Meghan hat bei einem öffentlichen Termin im nordenglischen Birkenhead den erwarteten Geburtstermin ihres Babys mit Prinz Harry verraten. "Sie sagte, sie sei im sechsten Monat schwanger und werde voraussichtlich Ende April, Anfang Mai entbinden", sagte Kim Thompson, die an einem Treffen mit Meghan und Harry teilgenommen hatte, am Montag britischen Medien.

Der Kensington-Palast, der nie die genauen Entbindungsdaten der königlichen Familie veröffentlicht, hatte Frühling 2019 als Termin genannt. Prinz Harry und Meghan sprachen bei ihrem Besuch auch mit einer Gruppe Volksschulkinder. Die neunjährige Kitty Dudley sagte nach ihrem Austausch mit der Herzogin von Sussex: "Ich habe sie gefragt, ob sie ein Mädchen oder einen Buben bekommt und sie sagte, sie wisse es nicht."

Harry und Meghan hatten im Mai geheiratet. Ihr Kind wird den siebenten Platz in der Thronfolge einnehmen. Allerdings ist es nicht berechtigt, den Titel Prinz oder Prinzessin zu tragen, es sei denn, Harrys Großmutter Queen Elizabeth II. macht eine Ausnahme.

