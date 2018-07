Traditionell stimmte der Vater des Geburtstagskindes, König Carl Gustav, ein Liedchen an.

3000 Fans feierten mit Kronprinzessin Victoria © (c) TT NYHETSBYRÅN (Mikael Fritzon/TT)

Am 14. Juli feierte die schwedische Kronprinzessin Victoria ihren 41. Geburtstag. Gemeinsam mit rund 3000 Besuchern stimmte der Vater Victorias, König Carl Gustav (72), vor dem Schloss Solliden auf der Ostseeinsel Öland ein Ständchen für seine älteste Tochter an. Auch das Wetter spielte mit. Das Geburtstagskind selber hielt eine emotionale Rede, in der sie sich bei ihren Fans bedankte.

Bei den Feierlichkeiten mit dabei war natürlich auch die königliche Familie: Mama, Königin Silvia von Schweden (74), Ehemann Prinz Daniel (44), Tochter Estelle (6) und Sohn Oscar (2), Schwester Madeleine (36) mit Ehemann Christopher O’Neill (44) und den Kindern Leonore (4), Nicolas (3) und Adrienne (4 Monate), Bruder Carl Philip (39) mit Frau Sofia (33) und den Kindern Alexander (2) und Gabriel (10 Monate).

Am Freudentag selbst gratulierte der Palast der Thronfolgerin offiziell zum Geburtstag: