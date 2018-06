Facebook

© APA/AFP/Pool/Kirsty Wigglesworth

Die Schauspielerinnen Emma Thompson und Keira Knightley werden von Königin Elizabeth II. als "Dames" des Order of the British Empire ausgezeichnet. Die Namen der beiden Film-Stars befanden sich auf der am Freitag veröffentlichten "Ehrenliste". Jedes Jahr zum Geburtstag der Königin wird ausgewählten Briten diese Ehre zu teil.

Die 59-jährige Oscar-Gewinnerin Thompson ist bekannt für ihre Rolle in dem Film "Was vom Tage übrig blieb" sowie für ihre Auftritte in den "Harry Potter"-Filmen. Knightley wird laut der Mitteilung des Auszeichnungskomitees der britischen Regierung für ihre "Dienste für das Schauspiel" geehrt.

Unter den Geehrten befinden sich außerdem der Literatur-Nobelpreisträger Kazuo Ishiguro sowie der frühere Fußballer Kenny Dalglish.

Für Irritationen sorgte der Umstand, dass die Überlebenden und die Rettungskräfte vom Brand im Grenfell Tower vor einem Jahr nicht auf der Liste auftauchten. Beim Brand in dem Wohnhochhaus starben 71 Menschen. Eine Regierungssprecherin sagte, die Rettungskräfte würden "bei der frühestmöglichen Gelegenheit" geehrt werden.

Die Queen ist im April 92 Jahre alt geworden, feiert ihren Geburtstag jedoch erst am heutigen Samstag. Traditionell findet aus diesem Anlass eine Militärparade ("Trooping the Colour") auf dem Paradeplatz Horse Guards Parade, dem größten Platz in London, statt. Die diesjährige Parade findet nur wenige Tage nach dem 65. Krönungsjubiläum der Königin statt.