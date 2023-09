Es war ein bisschen wie ein Klassentreffen: Opus-Mastermind Ewald Pfleger schickte seinem alten Schulfreund Günther Ofner einen Song. Geboren war die Idee für den neuen Flughafen-Jingle „Welcome to Vienna“. Im Lied heißt es u. a.: „I’m waiting for you in Vienna“, also „Ich warte in Wien auf dich“.

Und mit Warten kennt sich der Musiker mit üppiger Tour-Biografie aus. Pfleger dachte sich, der Flughafen brauche einen neuen Song, also schrieb er ihn und sandte ihn Ofner, der bekanntlich Vorstandsdirektor des Wiener Flughafens ist. „Aus einer Nummer ist ein ganzes Album geworden“, sagt Pfleger zur Kleinen Zeitung.

Das am Freitag veröffentlichte Album zur Abflughymne heißt „We Are One“. Die Opus-Band hat es gemeinsam mit den Schick Sisters aufgenommen. Nebst orchestrierten Stücken ist darauf mit „We Are“ auch ein Song zum Weltfrauentag zu finden – mit einem Arrangement von Christian Kolonovits, auch der frühere Opus-Sänger Herwig Rüdisser hat einen Überraschungsauftritt. Ab 6. Oktober gehen die Schwestern Christine, Katharina und Veronika Schicho mit Pfleger, Günter Grasmuck, Kurt Plisnier und Erich Buchebner auf Tour, die sie auch nach Graz (14. Oktober) und Fürstenfeld (27. Oktober) führen wird. Das farbensatte Cover basiert auf der Werk-Trilogie „Paradiso“ des österreichischen Malers Ernst Fuchs (1930–2015), dessen Sohn Tillmann arbeitet am Wiener Flughafen. Ideale Bedingungen für eine Präsentation.

Unter den 200 Gästen waren viele Weggefährten und Freunde wie u. a. Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz, Austropop-Legende Boris Bukowski, Talkerin Vera Russwurm, Designerin Brigitte Just, das Wiener Musik-Duo Blond ...