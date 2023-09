Die Liebe steht im Fokus des neuen Songs von Ex-Neos-Politiker Matthias Strolz: "Es ist eine Eskalation der Liebe, denn die Liebe ist die Antwort auf alles." Die Nummer "What Would Love Do?" ist die erste Auskopplung des Albums "Back To Earth", das am 6. Oktober erscheinen soll. Elf der zwölf Tracks darauf werden auf Englisch gesungen. Damit will Strolz auch an der Seite des Musikers Kurt Razelli ab November auf Tour gehen. "Nach fünf Jahren im Weltraum sind wir zurück auf unserem kostbaren Planeten und treffen auf einen Ort in großem Aufruhr. Gräueltaten, Zerfall, Depression", werden die Künstler auf der Seite des Labels Wohnzimmer Production zitiert.

Tourstart ist der 17. November in Innsbruck. Fünf Konzerte sind geplant, u.a. auch am 25. November in Graz. Am 30. November steht das Heimspiel in der Wiener Simm City auf dem Programm. Glaubt man Medienberichten, will Strolz im Raumfahrer-Overall auftreten, Razelli traditionell in seiner Schwarzenegger-Maske. Im Video feiert Strolz seine Erwachung in einer leeren Theaterbühne, auch Schauspieler Philipp Hochmair ist im Video zur Trance-Nummer zu sehen. Die Texte, so Strolz, "flossen als Downloads in Barcelona, im Wienerwald, in Lissabon und Indien".