Die Autorin Vea Kaiser (geboren als Verena Kaiser) wurde durch ihr Roman-Debüt "Blasmusikpop", das 2012 erschien, zum Jungstar in der österreichischen Literaturszene. 2021 und 2022 war sie sogar Teil der Bachmannpreis-Jury. Im März gab sie bekannt, bei der diesjährigen Ausgabe aufgrund ihrer Schwangerschaft zu pausieren. Am 5. Juli hat sie nun ihren Sohn auf die Welt gebracht.

Baby-News auf Instagram

Nachdem Vea Kaiser ihre Schwangerschaft im März auf Instagram verkündet hatte, teilte sie gestern die freudigen News zur Geburt. In dem Post schreibt sie: "Alles gut, alle sehr glücklich mit unserem kleinen Babyboy 2, der am 5.7. um 8:21 mit 3580g, 51cm und sehr sehr viel Liebe geschlüpft ist. Danke @privatklinik_goldeneskreuz für die super Betreuung und Bussi an alle, die an uns gedacht haben. #babyboy #daslebenistschön"