Stilvoll unter dem Titel "Die Supernasen" betreiben die Entertainer Thomas Gottschalk (72) und Mike Krüger (71) jetzt zusammen einen Podcast. Das Format startete am Mittwoch bei RTL+ Musik, jeweils eine Woche später ist es überall abrufbar, wo es Podcasts gibt. Das teilte die Senderfamilie RTL Deutschland am Mittwoch in Köln mit. "'Die Supernasen' beginnen da, wo alles angefangen hat, und nehmen die Zuhörerinnen und Zuschauer mit auf Zeitreise in die 1980er", wirbt RTL+.

"Die 'Supernasen'-Filme zählten damals zu den größten nationalen Kinoerfolgen – und Thomas und Mike prägten die deutsche Entertainmentwelt auf ihre unverwechselbare Art. Als gute Freunde nehmen sie kein Blatt vor den Mund, wenn sie aus ihrer wilden Zeit erzählen." Das Duo beantworte Fanfragen und singe Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben. RTL+ verspricht "unzählige Einblicke in die Welt der Promis, die so noch nie zu hören waren".

Gottschalk demnach über das neue Projekt: "Ich habe in meinem Leben schon immer zu viel geredet und zu viel verraten. Da passt es doch, dass ich jetzt mit Mike auch einen Podcast habe. Ich kann für nichts garantieren, dafür aber versprechen: 'Die Supernasen' ist der erste rundum ehrliche Podcast, wir lügen nicht." Krüger ergänzte: "Thomas und ich sind jeweils 50 Jahre im Showgeschäft. Da ist die Rubrik '100 Jahre Showbiz' schon gesetzt und ein Selbstläufer. Gesprächsstoff haben wir auf jeden Fall für 100 Jahre – wenn uns keiner stoppt."

Krüger und Gottschalk haben als Kultfiguren des deutschen Kinos einige Fans. Sie galten in den frühen 80er-Jahren als Garant für volle Lichtspielhäuser. Die "Supernasen"-Reihe besteht aus den Komödien "Piratensender Powerplay" (1982), "Die Supernasen" (1983), "Zwei Nasen tanken Super" (1984) und "Die Einsteiger" (1985).