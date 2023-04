Neuigkeiten aus dem Hause Ochsenknecht-Sifkovits: Die beiden Jung-Landwirte, die den Chianinahof in Dobl bei Graz betreiben, haben im TV sowie über Instagram das Geschlecht ihres ungeborenen Babys verraten. Demnach darf sich Töchterchen Mavie über einen kleinen Bruder freuen.

Ochsenknecht und Sifkovits erwarten Buben

Bei einer Party auf ihrem Bauernhof haben die beiden das bis dahin gut behütete Geheimnis preisgegeben. Auf einer Hüpfburg wurde dafür ein "Sumoringer"-Kampf ausgetragen, wobei einer das weibliche und einer das männliche Geschlecht darstellen sollte. "Gewonnen" hat letztlich der "Baby-Boy".

Auf Instagram haben Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht ein Posting geteilt, das die beiden neben den "Sumoringern" und mit blauem Konfetti zeigt. Sifkovits schrieb dazu: "It's a boy" (Deutsch: "Es ist ein Junge") und versah das Posting mit dem Hashtag #ninojunior. Er habe im Gefühl gehabt, dass es ein Bube werde: "Ich habe es gewusst: 'Das wird ein Bauer'.

Schwiegermutter Natascha Ochsenknecht kommentierte das Posting mit einem "Yeahhhhhhh" inklusive rotem Herzchen. Auch Influencerin Sonia Lyson gratulierte.

Im März 2021 kam Töchterchen Mavie in Graz zur Welt. Wann Kind Nummer 2 das Licht der Welt erblickt, ist nicht bekannt. In einem Interview im Februar verriet Ochsenknecht, dass sie sich zu der Zeit im zweiten Trimester befand. Allzu lange wird es also nicht mehr dauern...