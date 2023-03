„Für die Inhaltsstoffe sind wir in Südfrankreich fündig geworden, wo wir einige Parfümöle erwerben konnten. Die Entwicklung in unserer Kosmetikmanufaktur dauerte über ein Jahr. Die liebevolle Sorgfalt in jedem Fertigungsschritt, die achtsame Herstellung und Konfektionierung spiegelt sich in den Parfüms wider", verrät Nina Riegerbauer, Geschäftsführerin von "Flash Cosmetics", die die Düfte von Gerda Rogers und Clemens Trischler auf den Markt brachte.

„Mich haben Düfte immer schon fasziniert, ich habe sicherlich über 50 Parfüms zu Hause. Aber nun habe ich meinen für mich perfekten Duft gefunden“, schwärmt Trischler, der Manager von Österreichs bekanntester Astrologin. Sein Duft "Sagittarius" verspricht "coole, männliche Frische".

Die Basisnote von "Sternenstaub by Gerda Rogers" wiederum verantwortet edles Sandelholz, mythischer Amber und Himbeere. „Als Besonderheit kam Goldstaub zum Einsatz, der pure Eleganz verspricht und leidenschaftliches Temperament erwecken soll. Und Gold bringt das Verschmelzen von Himmel und Erde zum Ausdruck“, so Gerda Rogers.