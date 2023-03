Der Druck in Hollywood, immer jung auszusehen, ist groß und daher unterziehen sich Schauspielerinnen und Schauspieler immer wieder operativen Schönheitseingriffen oder Beauty-Korrekturen. Eine davon ist Courteney Cox, bekannt als Monica in der Serie "Friends". Sie steht seit Jahrzehnten im Rampenlicht und hat etliche Eingriffe über sich ergehen lassen.

Sie bereut allerdings mittlerweile, was sie alles an ihrem Gesicht hat machen lassen, wie sie im Podcast "Gloss Angeles" zugibt. Offen spricht sie darüber, dass sie ihr Gesicht "verpfuscht" und irgendwann nicht mehr objektiv auf sich selbst habe schauen können.

Mit Fillern, Botox und Co. habe sie versucht, die Zeichen des natürlichen Alterungsprozesses aufzuhalten, erzählt sie im Beauty-Podcast ". Sie sei regelrecht in einem Teufelskreis gefangen gewesen, habe versucht, sich dauerhafte Jugendlichkeit zu injizieren. "Ich dachte, ich würde anfangen älter auszusehen, als ich wirklich jung war", erinnert sie sich. Damals habe sie sich so auch schön empfunden, heute meint sie, "vollkommen daneben" ausgesehen zu haben, denn die Eingriffe seien nach hinten losgegangen.

"Man merkt nicht, wie es für Außenstehende aussieht, und dann nutzt man einfach zu viele Filler und muss sie entfernen lassen, was zum Glück möglich ist. Aber ich glaube, ich habe übertrieben." Nun will sie versuchen, in Würde zu altern.