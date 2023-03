Elegante Kleider, schicke Hosenanzüge, glamouröse Auftritte: Prinzessin Kate (41) ist bekannt für ihren guten Modestil. Nun aber hat sie – wenn auch nur für einen Tag – Haute Couture gegen einen Militär-Kampfanzug getauscht.

Vor ein paar Tagen traf sie auf das 1. Bataillon der Irischen Garde, ihr erster Besuch seit ihrer Ernennung zum Ehrenoberst. Dafür kam sie auf den Truppenübungsplatz Salisbury Plain in Wiltshire. Sie absolvierte gemeinsam mit den Guards, die auch "The Micks" genannt werden, ein Training. Mit Camouflage-Jacke, militärgrüner Hose, Rollkragenpullover, robusten Stiefeln und Haube bewegte sie sich auf dem gefrorenen und verschneiten Gelände fort. Dabei lernte sie unter anderem bei einem simulierten Rettungseinsatz, wie man verletzte Soldaten versorgt und Erste Hilfe leistet. Danach folgte die Inspektion schwerer Kampfgeräte.

Im Anschluss an die Truppenübung lobte die Princess of Wales die Einheit über ihren Instagram-Account: "Die Arbeit der Irish Guards ist so breit gefächert wie vorbildlich, von der Ausbildung von Parkrangern zur Bekämpfung der Wilderei in Ostafrika bis hin zu Minenräumungstrainings für die ukrainischen Streitkräfte. Fantastisch, heute mit den 'Micks' zusammen zu sein und ihre harte Arbeit zu sehen (bei jedem Wetter!)"

Die Einheit ist ein Infanterieregiment und eines der fünf Leibregimenter der britischen Armee von König Charles III. (74). Die Soldaten haben unter anderem die Aufgabe, königliche Paläste zu bewachen. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. übergab Charles die Oberst-Funktion an seine Schwiegertochter. Zuvor hatte ihr Ehemann, Prinz William (40), dieses Amt inne.