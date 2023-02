Mit 16 Jahren startete der Wiener seine Kraftsportkarriere und nun, elf Jahre später, ist er Mr. Universe. Die Rede ist von Daniel Glamm, der beim wohl berühmtesten internationalen Bodybuilder-Contest "NABBA Universe" den Titel holen konnte. Vor ihm konnten erst drei andere Österreicher - Arnold Schwarzenegger war der erste - siegen.

"Als ewiger Zweiter bei nationalen Bewerben flog ich mit der Einstellung nach England, einfach einen Pokal mitzunehmen. Dass ich aber drei Pokale mit nach Hause nehmen durfte - und vor allem diesen ganz Speziellen (Anmerkung: den Titel in der Gesamtklasse) - das hätte ich mir nicht einmal erträumt", erzählt Glamm.

Diesen Weg verdankt er vor allem auch seinen Freunden: "Durch sie habe ich angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen. Das hat meine Leidenschaft entfacht und während sie weniger trainiert oder sogar aufgehört haben, habe ich immer weitergemacht." Mittlerweile hat er einen Coach, hält sich an einen Ernährungsplan "mit viel Eiweiß und Kohlenhydraten" und hat durch seinen "Mr. Universe"-Sieg auch die Profilizenz erhalten. "Das bedeutet aber auch, dass ich im Nabba-Verband nicht mehr mit Amateuren antreten darf." Am nächsten Wettkampf möchte er im Frühjahr 2024 teilnehmen. "Durch meinen Sieg habe ich die Profilizenz erhalten. Jetzt will ich natürlich noch mehr Muskelmasse aufbauen, um mit den anderen mitzuhalten."

Zeit fürs Training nimmt er sich daher regelmäßig nach seiner Arbeit als Schichtleiter bei den Wiener Linien. "Aber mein Wunsch wäre es natürlich, das Bodybuilding zum Beruf zu machen. Dann könnte ich mich noch mehr darauf fokussieren."