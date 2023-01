Der Südtiroler Spitzenkoch Roland Trettl (51) ist den Fernsehzuschauern aus der VOX-Vorabendsendung "First Dates" ein Begriff - dort verkuppelt er einsame Herzen, nun gibt es leider schlechte Nachrichten aus seinem Privatleben.

Mit den Worten "Uns liegt etwas am Herzen" gaben Dani und Roland Trettl via Instagram in einem Video ihr Ehe-Aus bekannt. Die beiden waren zwölf Jahre verheiratet und brachten auch gemeinsame Kochbücher heraus. Die beiden leben im bayrischen Bad Reichenhall.

Als Paar getrennt, bleiben sie als Eltern für ihren Sohn Diego (10) gemeinsam aktiv, beteuern die beiden. "Wir werden immer wissen, dass wir mit einem wundervollen Menschen zusammen waren. Aber es reicht leider nicht mehr für eine gemeinsame Liebe", heißt es in dem Video.