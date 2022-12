In einer Zeitkapsel, vergraben in ihrem "Dollywood-Park", hält Dolly Parton einen noch unveröffentlichten Song versteckt. Den wollte sie zukünftigen Generationen als Geschenk machen. Das verrät die Country-Sängerin in der Talkshow von Kelly Clarkson. Das vergrabene Lied soll allerdings tatsächlich erst im Jahr 2045 ans Licht kommen.

Mittlerweile aber ärgert sie sich über diese Entscheidung: "Ich will es so unbedingt ausgraben! Es ist ein wirklich guter Song!", erzählte die 76-Jährige. Sie habe sich 2015 in die Aktion sehr reinreden lassen. Zu sehr sollte die Sängerin es aber nicht bereuen. Immerhin besteht sogar die Chance, dass die Country-Ikone die Zeitkapsel 2045 selbst öffnen darf. "Diese Idee hat mich wahnsinnig gemacht, du hast keine Ahnung, wie sehr mich das geärgert hat. Ich habe einen Song geschrieben, den niemand hören wird, bis ich 99 bin. Und ich könnte da sein oder nicht da sein. Ich habe Lust zu graben! Auch weil es ein richtig guter Song ist", sagte sie zu Clarkson.

Dass die Originalaufnahme 2045 noch existieren wird, ist allerdings nicht gewiss. Die Zeit und die besondere Art der Konservierung könnten den Träger, auf dem das musikalische Relikt aufgedruckt war, zersetzt haben.