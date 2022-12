Der Rap- und Dancehall-Musiker RAF Camora sowie ein

Bekannter sind am Freitag vom Vorwurf des Raufhandels freigesprochen

worden. Der 38-Jährige und sein Freund mussten sich vor dem Wiener

Straflandesgericht verantworten, weil sie im vergangenen Frühsommer

den Angestellten eines Würstelstandes in der Leopoldstadt

zusammengeschlagen haben sollen. Zeugen und das Opfer entlasteten

die beiden jedoch. Der Freispruch ist bereits rechtskräftig.

Zu der Schlägerei war es am 17. Juni beim Prater gekommen, als

der Musiker und weitere Teilnehmer eines Videodrehs für den Song

"Letztes Mal" hungrig zu dem Würstelstand kamen, um Hot Dogs zu

bestellen. Der Betreiber des Standes gab jedoch kund, kein Gebäck

mehr zu haben. Daraufhin kam es zu dem Disput. Es fielen

gegenseitige rüde Beschimpfungen, ehe einer von RAF Camoras

Begleitern zunächst eine E-Zigarette und dann einen Aschenbecher in

den Würstelstand schoss. Der Mann, der den Streit angezettelt haben

soll, konnte wegen eines positiven Corona-Tests nicht vor Gericht

erscheinen. Sein Verfahren wurde heute ausgeschieden.

"Der war on fire"

Die Lage beim Prater eskalierte, der Würstelverkäufer habe mit

dem Messer geschwungen und sei damit dann auch aus dem Stand

gerannt, um auf den Mann loszugehen. "Ich habe mir nur gedacht:

Krass", sagte RAF Camora alias Raphael Ragucci bei seiner Aussage

vor Richter Patrick Aulebauer. Er meinte, die Aggression sei vom

Wurstverkäufer ausgegangen. "Der war on fire", so der 38-Jährige,

der morgen bereits wieder in Stuttgart auftritt. Der Musiker meinte

noch zu seinen Begleitern: "Lass gehen. Lass abhauen."

Der Würstelverkäufer stolperte jedoch und verlor das Messer, das

dann der nun Mitangeklagte mit seinem Fuß unter einen Mistkübel

kickte. Als die Streithähne aufeinander einprügelten, haben er und

der Freund noch versucht, sie zu trennen. Doch der Wurstverkäufer

sei "groß und bullig" gewesen, sagte der Rapper-Kollege. "Es war

schwer, die beiden auseinander zu bringen."

Laut Strafantrag soll der Mann angegriffen, zu Boden geschlagen

und über den Asphalt geschleift worden sein. Im Spital wurden später

Prellungen, Blutungen am linken Ohr und Hämatome festgestellt. Der

Würstelverkäufer befand sich sechs Tage lang im Krankenstand. Der

36-Jährige gab an, dass es bei den Angreifern um jenen, dessen

Verfahren ausgeschieden wurde, und einen "Kräftigen mit Glatze"

gehandelt habe. Die beiden nun auf der Anklagebank Sitzenden -

vertreten von Philipp Wolm und Klaus Ainedter - "waren's nicht", so

der Zeuge.

Der Gerichtssaal 303, der eigentlich für Schwurverhandlungen

vorgesehen und dementsprechend groß ist, war bis auf den letzten

Platz gefüllt. Neben einem Großaufgebot an Presse befanden sich

zahlreiche Fans auf den Stehplätzen. Die Polizei sicherte den Gang

vor dem Saal.

Für eine anklagekonform Verurteilung hätte den Männern bis zu

sechs Monate Haft oder eine Geldstrafe von bis zu 360 Tagessätzen

gedroht.