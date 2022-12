Star-Komiker Eddie Murphy (61) soll bei der Golden-Globe-Gala im Jänner im Beverly Hilton Hotel einen Ehrenpreis erhalten. "Es ist uns eine Ehre, den diesjährigen Cecil B. DeMille Award dem ikonischen und hoch angesehenen Herrn Eddie Murphy zu überreichen", zitierte der US-Sender CNN die Vorsitzende des Verbands der Auslandspresse (HFPA), Helen Hoehne.

Mit der Auszeichnung feiere man den "Einfluss, den seine Karriere - vor und hinter der Kamera - die Jahrzehnte hindurch auf Film und Fernsehen hat", so Hoehne. Murphy hat bereits eine Golden Globe-Trophäe für seine Rolle in dem Film "Dreamgirls" (2007), daneben wurde er bereits sechs Mal für den Golden Globe nominiert. Er landete mit 19 Jahren als Stand-Up-Komiker bei der Satire-Show "Saturday Night Live" und spielte in Filmen wie "Der Prinz aus Zamunda", "Beverly Hills Cop" und "Der verrückte Professor" mit.

Bei den vergangenen Golden Globes im Jänner 2022 war der Cecil B. DeMille Award nicht vergeben worden, als massive Kritik an mangelnder Diversität zur Absage der TV-Gala geführt hatte. 2021 war die Schauspielerin und Aktivistin Jane Fonda mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet worden, frühere Preisträger sind Tom Hanks, Meryl Streep, Denzel Washington, Jodie Foster, George Clooney und Robert De Niro. Die 80. Golden-Globe-Gala findet am 10. Jänner statt.