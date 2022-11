Bald wird Lena Gercke wieder Mama, ihre erste Tochter Zoe kam im Juli 2020 zur Welt. Auf ihrem Instagram-Kanal, der über drei Millionen Followerinnen und Follower hat, teilte sie nun ein atemberaubendes Babybauch-Foto mit ihren Fans. Dazu schrieb sie: "Halte dich für immer".

Die Geburt könnte bald losgehen, Papa Dustin Schöne freut sich über den Nachwuchs.

Gercke moderierte bis zur zweiten Babypause die Castingshow "The Voice of Germany" und war – ebenfalls auf Pro Sieben in der Show "Das Ding des Jahres" zu sehen. Gercke wuchs im niedersächsischen Cloppenburg in Deutschland auf. Im August 2004 wurde die heute 34-Jährige auf einem regionalen Casting für eine Fast-Food-Kette entdeckt und anschließend für Fotoshootings und den Laufsteg gebucht.

Ihre TV-Karriere begann als Teenagerin und sie gewann 2006 die

erste Staffel von Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel".

Von 2009 bis 2012 moderierte sie in Österreich die Show "Austria's

Next Topmodel" beim Privatsender Puls 4.