Immer wieder wurde spekuliert, ob Heidi Klum und Tom Kaulitz ein Baby erwarten, bekommen wollen oder prinzipiell auch nur darüber nachdenken. Eine Stellungnahme dazu gab es aber bis jetzt nicht. In einem Interview mit der US-Ausgabe der "The Sun" plauderte das Supermodel nun aber darüber, dass sie oft an Kinder mit ihrem Partner denkt. Sie seien an einem Punkt ihrer Beziehung angekommen, an dem sie sich die Frage stellen, ob sie noch ein Kind bekommen sollten. Doch sie wisse auch, dass das nicht mehr so einfach werden würde.





Die 49-Jährige erzählte gegenüber "The Sun": "Es zu wollen und es tatsächlich zu schaffen, sind immer zwei verschiedene Dinge. Die 50 steht vor der Tür. Und die Dinge werden schwieriger, wenn man älter wird. Aber würde ich es wollen? Manchmal denke ich ja."

Sie ist bereits Mutter von vier Kindern. Ihre 18-jährige Tochter Leni stammt aus der Beziehung mit Flavio Briatore. Die Teenager Henry, Johan und Lou haben Sänger Seal zum Vater. Für Tom Kaulitz wäre es das erste Baby. Doch Heidi Klum weiß auch: "Wenn die Uhr tickt, wenn man älter wird, ist es nicht mehr so einfach, wie es war, als man jünger war."

Bereits 2020 legte eine Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel" Klum die Karten und prophezeite ihr: "In Zukunft sehe ich die Häuslichkeit. Heidi, du bekommst noch ein Baby." Damals antwortete Heidi: "Das wird nicht passieren. Der Backofen ist zu."