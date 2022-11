Heidi Klum (49) ist die "Queen of Halloween": Bei der nun schon traditionellen Halloweenparty, die in New York stattfindet, hat sie den anderen Promis wieder die Show gestohlen. Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (33) kam sie 2022 wieder einem Paarkostüm. Kaulitz kam als Fischer, Klum als Horrorwurm. Erst wand sie sich über den blauen Teppich, dann richtete sich Klum zur Lebensgröße auf. Diesmal hatte Klum die Spekulationen angeheizt, weil sie ihre Verwandlung in einen Wurm auf Instragram dokumentiert hatte.

He © Evan Agostini/Invision/AP