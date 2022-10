Königin Maxima (51) hat sichtlich Freude daran, den Bagger zu bedienen. Die niederländische Königin sitzt im Hosenanzug und in High Heels in einem Volvo-Bagger und schaufelt Erde. Ihr Ehemann König Willem-Alexander (55) strahlt auch über das ganze Gesicht, als er an das Steuer eines Baggers darf.



Begleitet wurden die beiden beim Besuch der Volvo-Werke in Göteborg vom schwedischen König Carl Gustaf (76), der sich ans Steuer eines Lkw setzte, sowie Königin Silvia (78). Der freundliche und gut gelaunte Familienausflug der niederländischen Königsfamilie fand im Rahmen ihres dreitägigen Staatsbesuches in Schweden statt. Königin Maxima und Willem-Alexander zeigten sich am letzten Tag ihrer Reise hocherfreut, die Königin im beerenfarbenen Hosenanzug (angeblich Zara) und Willem-Alexander im Anzug.

Der Staatsbesuch führte die beiden auch nach Stockholm, wo sie zu einem Staatsbankett geladen waren – war es beim Baggerfahren der eher bürgerliche Hosenanzug von Zara, zeigte sich Königin Maxima beim Staatsbankett in Stockholm allerdings von ihrer royalsten Seite: im extravaganten rosa Kleid und mit funkelnder Krone.

Neben Hausherr Carl Gustaf und Königin Silvia kamen auch Prinzessin Cristina (79), Kronprinzessin Victoria (45) und Prinz Daniel (49) sowie Prinzessin Sofia (37) und Prinz Carl Philip (43) zum Staatsbankett im Königshof von Stockholm. Na dann Prost: Skål!