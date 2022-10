Rapper Kanye West hat auf der Pariser Fashion Week mit einem T-Shirt-Spruch für Aufsehen gesorgt. Der 45-Jährige trug am Montag ein langärmliges T-Shirt mit dem Slogan "White Lives Matter". Was er damit ausdrücken wollte, ließ Kanye West offen, wie das Branchenblatt "Variety" und das Musikmagazin "Rolling Stone" berichteten. Der Spruch war auch auf dem Laufsteg zu sehen.

Die Anti-Rassismus-Organisation Anti-Defamation League stuft den Satz als rassistische Reaktion auf die "Black Lives Matter"-Bewegung ein, die sich gegen Gewalt gegen Schwarze einsetzt. Der Rapper äußert sich immer wieder politisch. Kanye West war einer von wenigen populären Künstlern, die den früheren US-Präsidenten Donald Trump öffentlich unterstützten. 2018 traf er Trump im Weißen Haus und trug dabei eine Baseball-Kappe mit dessen Wahlkampf-Slogan "Make America Great Again". 2020 bewarb sich West selbst für das Amt des US-Präsidenten. Wegen verpasster Anmeldefristen schaffte er es jedoch in den meisten Staaten nicht auf den Wahlzettel. West erregt auch häufig mit bizarren Nachrichten in seinen sozialen Kanälen Aufsehen.