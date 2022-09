Blaufränkisch, Zweigelt, Weißburgunder, Ruster Ausbruch: Die burgenländischen Weine haben ausgeprägten Charakter. Und genau den verkörpert der Wiener Burgtheater- und Serienstar Nicholas Ofczarek nun in einer Kampagne für Burgenland Tourismus: In einer Reihe kurzer Werbe-Videos sieht man den Mimen fuchtelnd, witternd, schnüffelnd und zufrieden grunzend in einem Weingarten.

Weintypen, performativ dargestellt: Vielen anderen wäre das nicht zuzutrauen, Ofczarek kriegt es hin. Einmal verspielt und charmant, dann wieder kantig und eher schroff. Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat erwartungsgemäß bereits seine Freude an dem Projekt bekundet: Die Kampagne stärke "die gesamte Marke Burgenland auf sehr künstlerische, grelle Art und Weise", befand er. Gezeigt werden soll die Kampagne mit Ofczarek als Weinbotschafter und dem Slogan "So einen Wein spielt's nur da!" im Fernsehen, Radio, auf Social Media, im Print und Web. Und so sehen die ersten Einblicke aus: