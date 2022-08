"O Himmel, welch’ Entzücken." Eine Arie aus Ludwig van Beethovens Kantate "Der glorreiche Augenblick" sei ausschlaggebend gewesen, dass Anna Netrebko (50) mit dabei ist, wenn es heißt: "Austria for Life".

Die von Gery Keszler (59) organisierte Benefizshow wird vor Schloss Schönbrunn in Wien organisiert und sammelt Spenden für die Initiative "Österreich hilft Österreich": Benachteiligte Kinder und Jugendliche werden damit unterstützt. Anna Netrebko wird am 10. September auch erstmals Beethoven singen: "Was kann es Schöneres geben, als in meiner zweiten Heimat vor einem der Wahrzeichen der Stadt, dem Schloss Schönbrunn, erstmals in meiner Karriere die wunderbare Musik von Beethoven zu singen."



Und die Opernsängerin fügt noch hinzu: "Mir ist es besonders wichtig, mit diesem außergewöhnlichen, selten gespielten Stück ein Zeichen zu setzen – ein Zeichen für Solidarität für die Schwächsten unserer Gesellschaft." Keszler will mit seiner Initiative vor allem jenen helfen, die Pandemie, Teuerung und Krieg in Europa am meisten spüren: Familien, Kinder und Jugendliche.



Für Keszler ist der Text der Originalfassung "verblüffend aktuell": "Man mag sogar die Prophezeiung eines geeinten Europas erahnen." Die Kantate wurde für den Wiener Kongress komponiert, als sich Europa nach den Napoleonischen Kriegen versuchte, neu zu ordnen.