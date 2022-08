Die Reality-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" ist mittlerweile bei den meisten Menschen bekannt, ob man sie gesehen hat oder nicht. Verschiedene mehr oder weniger bekannte Promis ziehen in einen entlegenen Dschungel und kämpfen um die Gunst der Zuseherinnen und Zuseher. Sie müssen diverse Prüfungen bestehen und gehen dabei – wenn sie etwa Maden essen – auch an ihre Grenzen. Das Publikum entscheidet dann, wer am Ende "Dschungelkönig" oder "Dschungelkönigin" wird.

Nun gibt es Neuigkeiten: Daniel Hartwich und Sonja Zietlow, die lange Zeit das Moderatoren-Duo des Camps waren, werden nicht mehr in dieser Kombination zu sehen sein. Hartwich nämlich wird in der neuen Staffel nicht mehr moderieren. An seiner Stelle wird TV-Moderator Jan Köppen kommen. Gemeinsam mit Nazan Eckes moderierte er bereits die Show "Dance Dance Dance" und war viele Jahre beim Musiksender VIVA.

Bis vor Corona fand die Show in Australien statt, in den letzten zwei Jahren aber wurde sie zuerst in Deutschland, dann in Südafrika aufgezeichnet. Nun aber steht fest: Das Dschungel-Abenteuer kommt zurück nach Australien. RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner erklärt: "Der Dschungel gehört nach Australien und wir werden die Show wieder dort produzieren, wenn das möglich ist."