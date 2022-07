"Eine Dop­pel­mo­de­ra­ti­on ist gar nicht so ein­fach, da jeder ja ein an­de­res Ti­ming hat und das Ti­ming des an­de­ren muss man erst ein­mal ken­nen­ler­nen. Ich mache mir aber bei Hans keine Sor­gen", geht Bar­ba­ra Schö­ne­ber­ger zu­ver­sicht­lich und mit Freu­de in die neue Zu­sam­men­ar­beit: Erst­mals führt sie heute Abend mit Hans Sigl durch die "Star­nacht am Wör­ther­see", bei der es eine wei­te­re Pre­mie­re gibt: Zu­sätz­lich über­tra­gen NDR und SWR live aus der Kla­gen­fur­ter Ost­bucht.

Dafür hat der ORF nach zwei Jah­ren, wo die Sen­dung mit wenig Pu­bli­kum in ab­ge­speck­ter Form und als Auf­zeich­nung statt­fin­den muss­te, der Bühne einen mo­der­ne­ren Look ver­passt und durch eine Sei­ten­flä­che für die Star-Talks er­wei­tert.

Die mu­si­ka­li­sche Mi­schung reicht wie ge­wohnt von Schla­ger bis zu in­ter­na­tio­na­lem Pop; Mu­si­cal-Co­ver­ver­sio­nen ("Ich bin, was ich bin" von Ross An­t­o­ny als Opening) und das Fa­re­well einer Aus­tro­pop-Le­gen­de (Ste­fa­nie Wer­ger mit "Stoak wie a Fel­sen" und "Lang­sam wea i miad") sol­len für zu­sätz­li­che Stim­mung sor­gen.

Schö­ne­ber­ger selbst lässt sich das Sin­gen so­wie­so nicht ver­bie­ten: Ge­mein­sam mit Mous­se T. wird sie "Sex Bomb" in die Ost­bucht schmet­tern. Dies­mal ist mit Star­gei­ger David Gar­rett auch Cross­over von Klas­sik und Pop­ge­schich­te dabei. Er spielt als Vor­ge­schmack für seine Kon­zer­te – Graz am 27. Au­gust und Vil­lach am 28. Au­gust – seine Ver­si­on von "Stay­in’ Alive" der Bee Gees sowie "Est­rel­li­ta" des me­xi­ka­ni­schen Kom­po­nis­ten Ma­nu­el Ponce.

"Der schöns­te Mo­ment für einen In­ter­pre­ten ist, wenn die Stü­cke gut an­kom­men und man die Re­ak­ti­on der Zu­se­her sieht", er­klärt der 41-jäh­ri­ge Deut­sche nach der auf­tritts­lo­sen Zeit. Für seine "Alive"-Tour­nee ver­spricht Gar­rett: "Ich bin mit vol­lem Her­zen dabei und nach der co­ro­nabe­ding­ten Pause wirk­lich guter Dinge, dass das Pu­bli­kum aus­ras­ten wird."

Fast fa­mi­li­är wird es heute beim Zu­sam­men­tref­fen von "Berg­dok­tor" Sigl mit sei­ner Se­ri­en­toch­ter Lilli Gru­ber alias Ronja For­cher wer­den: Die 26-jäh­ri­ge Schau­spie­le­rin hat ihr De­büt­al­bum auf­ge­nom­men und stellt dar­aus das Lied "Buch mit vie­len Sei­ten" vor.

Mit der deut­schen Co­ver­ver­si­on des Song-Con­test-Sie­ger­songs "Diva" reist Schla­ger-Le­gen­de Ma­ri­an­ne Ro­sen­berg an, für ihr Hit-Med­ley konn­te sie aber nicht be­wegt wer­den, noch ein­mal "Er ge­hört zu mir" zu sin­gen.