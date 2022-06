Bereits Mitte Mai berichtete die Kleine Zeitung, dass Hollywoodstar Rebel Wilson, bekannt aus "Pitch Perfect", verliebt sei. "Ich bin jetzt glücklich in einer Beziehung", sagte die 42-jährige Australierin, die laut eigenen Angaben verkuppelt wurde. Dass sie frisch verliebt ist, wusste man also bereits. Doch nun hat Rebel Wilson ihre neue Liebe öffentlich gemacht.

"Ich dachte, ich würde nach einem Disney-Prinzen suchen ... aber vielleicht war, was ich wirklich die ganze Zeit über brauchte, eine Disney-Prinzessin", schrieb sie auf Instagram und postete dazu ein Foto mit ihrer neuen Freundin. Diese ist die Unternehmerin Ramona Agruma. Die beiden Frauen strahlen in die Kamera und wirken glücklich. Bei Wilsons Fans kam die Mitteilung extrem gut an: Innerhalb von 16 Stunden bekam der Post eine Million Herzchen, mehr als 12.000 Follower kommentierten die Nachricht und gratulierten überschwänglich. Etwa auch Schauspielerin Arielle Kebbel, die freudig schrieb: "Ich bin so glücklich für euch beide!"