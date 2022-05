Im Dezember 2020 gab sie als Covermodel der deutschen Vogue ihr Debüt im Modelzirkus, freilich an der Seite ihrer berühmten Mutter Heidi: Leni Klum. Danach folgten Jobs für Dolce & Gabbana oder auch Dior Beauty, die 18-Jährige ist also fest entschlossen, ihrer Mutter als professionelles Model nachzufolgen. Heidi Klum (48) ist bei diesem Plan offenbar nicht untätig und holt ihre Tochter nun als Gastjurorin zu „Germany’s Next Topmodel“ (ProSieben). Am 19. Mai geht die aktuelle Staffel ins Halbfinale und Leni ist mit dabei. „Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen“, sagte „Modelmama“ Klum in einer Vorschau auf das Halbfinale. Wobei: Ganz untätig wird sie dabei wohl nicht gewesen sein, ist doch die Show in jeglicher Hinsicht das Produkt der 48-jährigen Deutschen und ein Ende der Erfolgsproduktion ist scheinbar nicht abzusehen.



Die Nachfolge an der Spitze scheint zumindest schon einmal geregelt, wie das Neo-Model einmal selbstbewusst anmerkte: „Wenn meine Mutter dann irgendwann keine Lust mehr hat, dann springe ich sehr gern ein.“ Dann würde die ProSieben-Show also vielleicht „Germany’s Next Topmodel by Leni Klum“ heißen. Bleibt also alles in der Familie. Erst im vergangenen Jahr drehte „Tokio Hotel“, die Band ihres Ehemanns Tom Kaulitz (32), beim „GNTM“-Finale ein Musikvideo mit den Kandidatinnen. Wenn die Karriere ins Stocken gerät, dann ruft man am besten Heidi Klum zu Hilfe.