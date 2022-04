Justin Bieber und das Country-Pop-Duo Dan + Shay werden verklagt, weil ihre Hitsingle „10.000 Hours“ angeblich ein Plagiat sei. In der Klage wird behauptet, dass der Kernteil des 2019 erschienenen Titels aus dem Lied des Klägers „The First Time Baby Is A Holiday“ stammt. Geschrieben wurde es im Jahr 1973 von Palmer Rakes und Frank Fioravanti, aber erst 2014 von Asia Luckey veröffentlicht.

Nun klagt „International Manufacturing Concepts, Inc.“, das Unternehmen, das die Rechte des Songs besitzen soll. Musikwissenschaftler haben auffällige Ähnlichkeiten „in bis zu 47 Notensequenzen“ gefunden“, hieß es in der Klage. Und erklären: „Ohne das Lied des Klägers gäbe es ‘10.000 Hours’ nicht.“ Es sei so auffällig, dass der Track „auf keinen Fall unabhängig erstellt“ worden sein könnte.

Im vergangenen Jahr gewannen Bieber und das Country-Duo mit dem Lied einen Grammy. Forderungen des Klägers sind nun: Eine einstweilige Verfügung, um die zukünftige Verbreitung des Tracks zu stoppen, eine Barauszahlung sowie eine offizielle Anerkennung des Songs.

In den USA gibt es immer wieder Plagiatsvorwürfe: Popikone Dua Lipa hat zwei Gerichtsverfahren, weil „Levitating“ andere Songs kopiert haben soll. Katy Perry hat kürzlich ihre Berufung in einem Plagiatsverfahren gegen „Dark Horse“ gewonnen, ebenso wurde Ed Sheeran von den Vorwürfen freigesprochen, Teile von „Shape of You“ seien ein Plagiat.