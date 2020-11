Facebook

© APA/AFP/VALERY HACHE

Der dänische Star Mads Mikkelsen (54) werde für die Rolle des Zauberers Gellert Grindelwald in Betracht gezogen, wollen US-Filmblätter wie "Variety" und "Hollywood Reporter" in Erfahrung gebracht haben. Demnach befindet sich das Studio Warner Bros. in Gesprächen mit dem Schauspieler.

Depp hatte vorige Woche mitgeteilt, die Rolle abzugeben. Warner Bros. habe ihn darum gebeten, er werde dieser Aufforderung nachkommen. Zuvor hatte er eine Klage gegen die Boulevardzeitung "Sun" verloren, in der es um den Vorwurf von häuslicher Gewalt in seiner Ehe mit der Schauspielerin Amber Heard ging.

Depp spielte in den ersten beiden Teilen der geplanten fünfteiligen Filmreihe - "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" (2016) und "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" (2018) - den Bösewicht. Der dritte Teil aus dem Harry-Potter-Universum ist unter der Regie von David Yates in Produktion und soll 2022 in die Kinos kommen.

Mikkelsen kennt sich mit düsteren Charakteren aus. In "Casino Royale" spielte er James Bonds vernarbten Widersacher, in der US-Serie "Hannibal" den gleichnamigen Psychopathen. Für seine Rolle in "Another Round" ist er bei den kommenden Europäischen Filmpreisen in der Hauptdarsteller-Kategorie nominiert.