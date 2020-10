Facebook

Nimmt offenbar endgültigen Abschied von der Bühne © AFP

Seit Jahrzehnten prägt Keith Jarrett die Jazz-Szene und gehört zu den erfolgreichsten Musikern der Welt. In den 90er Jahren musste sich der vielfach preisgekrönte Pianist eine Auszeit nehmen, litt unter chronischer Erschöpfung und konnte nicht mehr spielen. Als die Kraft langsam zurückkehrte, musste er seine Virtuosität neu erlernen. "Alles war anders. Ich habe Musik und ihre Bedeutung anders empfunden", sagte er damals. Das letzte Mal live vor Publikum trat er 2017 in der New Yorker Carnegie Hall auf. Es wird vermutlich das letzte Konzert von Keith Jarrett bleiben. Denn wie der 75-Jährige nun in der "New York Times" sagte, sei sein gesundheitlicher Zustand aufgrund zweier Schlaganfälle so schlecht, dass er wohl nie wieder auf die Bühne zurückkehren kann.