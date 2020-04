US-Musiker Joe Jonas will sein Haus für Hochzeitstag in Las Vegas verwandeln

US-Musiker Joe Jonas möchte in der Coronakrise seinen ersten Hochzeitstag feiern und hat dafür eine besondere Idee: Er will sein Haus in Las Vegas verwandeln - den Ort, an dem seine Ehefrau Sophie Turner (24) und er sich vor einem Jahr das Jawort gaben.