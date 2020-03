Facebook

Thomas Brezina will helfen © APA

In Zeiten der Coronavirus-Krise meldet sich Thomas Brezina mit Glücks-Tipps zu Wort: "Auch das geht vorbei - Glücklich bleiben in schweren Zeiten" heißt ein kostenloses E-Book, das ab heute auf der Homepage seines Verlags edition a als Download zur Verfügung steht. "Wir müssen jetzt auch unser seelisches Immunsystem stärken", sagt der 1963 geborene österreichische Bestsellerautor.

Im Buch fänden sich "Ratschläge gegen Sorge, Angst und Panik-Attacken", wirbt der Verlag. "Er erzählt, was zu tun ist, wenn einem daheim die Decke auf den Kopf fällt und wie sich trotzdem ein Lächeln bewahren lässt." So findet man in einem "Freude-Alphabet" zu jedem Buchstaben des Alphabets einen Begriff, "der etwas benennt, das einem Freude macht".