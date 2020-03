Nächster Akt"Laura" statt "Jeanny": Pocher stellt Wendler mit Falco-Parodie bloß

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es ist ein bisschen wie im Kindergarten: Seit Mitte Jänner bekriegen sich Comedian Oliver Pocher und Sänger Michael Wendler. In unzähligen Videos stellt Pocher Situationen vom Liebesleben von Michael und Laura nach. Das führte - im Jahr 2020 - übrigens zuletzt so weit, dass beide ihren Streit in einem TV-Duell austrugen. Ziel des Duells: den Streit zu beenden. Aber: Daraus wurde nichts. Pocher legte noch einmal mit einer neuen Parodie nach, die er am Wochenende veröffentlichte.

Links zum Thema kino.liebe - der Filmnewsletter zum Anmelden

Aber: Daraus wurde nichts. Pocher legte noch einmal mit einer neuen Parodie nach, die er am Wochenende veröffentlichte. Er amüsiert sich dabei nicht nur auf Kosten von Michael, sondern macht sich auch über das Influencer-Leben seiner Freundin Laura lustig.

Und er bedient sich dabei eines Songs, der hierzulande als Heiligtum gilt - Falcos Hit "Jeanny" zu einer Persiflage, die er Laura nennt und die etwa auf den Altersunterschied der beiden (Wendler ist 47, Laura Müller 19) hinweist. Pocher beweist, dass er ein guter Imitator ist, er kann Falcos Stimme glaubwürdig nachmachen. Aber: Sehen Sie doch einfach selbst!

Falco im Original