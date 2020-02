Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ornella Muti hatte bei der Pressekonferenz in der Lugner City sichtlich Spaß © AP

Endspurt für die Vorbereitungen für den 64. Wiener Opernball am Donnerstag in der Wiener Staatsoper: In nur 30 Stunden müssen rund 500 Arbeiter die Oper in den wohl schönsten Ballsaal der Welt verwandeln. Der restlos ausverkaufte 64. Wiener Opernball folgt dem Leitgedanken "Alles Oper!" von Opernballorganisatorin Maria Großbauer.