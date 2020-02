Facebook

Barbara Schöneberger moderiert und singt © APA/dpa/Tobias Hase

Zwei unabhängige Expertenjurys haben ausgewählt, wer Deutschland am 16. Mai in Rotterdam vertreten wird, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) in Hamburg mit. Wer beim Finale auf der Bühne stehen wird, wird aber erst am 27. Februar in der Sendung "Wir für Rotterdam" bekanntgegeben. Die 45-minütige Sendung um 21.30 Uhr auf dem Spartensender One wird von Barbara Schöneberger moderiert. Bei der Auswahl des Künstlers oder der Künstler hat der NDR diesmal voll auf die Expertise von ESC-Kennern gesetzt - und damit komplett auf einen Vorentscheid mit Zuschauervoting verzichtet. Stattdessen haben eine "Eurovisions-Jury" mit 100 ESC-interessierten Menschen aus ganz Deutschland und eine internationale Expertenjury aus 20 Musikprofis den Act für Rotterdam ausgewählt. Sie hörten und schauten sich dafür in einem mehrstufigen Prozess durch eine Auswahl von 600 Künstlern.

Bisher wurden die deutschen Kandidaten meist bei einer Vorentscheid-Show ausgewählt. 2019 war das deutsche Duo Sisters beim ESC in Tel Aviv auf dem vorletzten Platz gelandet. ARD-Unterhaltungschef Thaomas Schreiber hatte daraufhin angekündigt, das Auswahlverfahren zu überdenken. Der ORF präsentiert Österreichs Song-Contest-Hoffnung Vincent Bueno mit dem Lied "Alive" am 4. März (bis zum 9. März müssen laut EBU-Regularien alle Titel der teilnehmenden Länder feststehen). Hier ist nun das Video mit Schöneberger: