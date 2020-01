Der kanadische Sänger Justin Bieber (25) hat Tacos aus einem Food Truck verkauft - für den guten Zweck. Der Erlös soll an die Tafel für Bedürftige in Los Angeles gehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Justin Bieber © AP

Der kanadische Sänger Justin Bieber (25) hat Tacos aus einem Food Truck verkauft - für den guten Zweck. Der Erlös soll an die Tafel für Bedürftige in Los Angeles gehen, wie das US-Promi-Portal TMZ.com berichtete. "Ich habe eine gute Zeit hier", sagte der Popstar, während er Essen an wartende Fans ausgab, wie auf einem Video zu sehen ist.