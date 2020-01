Die beiden Musiker, schon länger vereint in der Jury für TV-Show "The Voice Kids", wurden verliebt am bairischen Tegernsee gesichtet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ist ein Jahr nach der Trennung angeblich wieder verliebt: Lena Meyer-Landrut © Sat1

Im Januar 2019 gab die deutsche Sängerin Lena Meyer-Landrut (28) nach acht Jahren Beziehung die Trennung von ihrem Partner Max bekannt. Unter Tränen hatte sie später über ihren Liebeskummer gesprochen. Über die ewige Liebe sagte sie damals: "Vielleicht trifft man ja nochmal jemanden, wo man das nochmal glaubt."

Nun scheint es doch recht schnell wieder geklappt zu haben. Während Lenas Aufenthalt im Luxus-Resort "Bachmair Weissach Spa & Resort" am Tegernsee soll neben einigen Freunden und ihrer Hündin Kiwi auch ihr Kollege Mark Forster (35) die ganze Zeit an ihrer Seite gewesen sein, berichtet das Magazin "Bunte". Laut Hotelgästen sollen die beiden auch Hand in Hand durch das Hotelgelände flaniert sein. "Lena ist sehr glücklich, dass sie am Tegernsee entspannte Tage verbringen kann", wird ein Vertrauter der Sängerin vom Magazin zitiert. Auch Silvester sollen die beiden zusammen verbracht haben.

Gelegenheit, sich näher zu kommen, hatten die beiden aber schon länger.

Lena Meyer-Landrut und Mark Forest sitzen bei der Castingshow "The Voice Kids" gemeinsam in der Jury. Schon 2017 waren sie für die vierte Staffel von "Sing mein Song" zusammen in Südafrika unterwegs.