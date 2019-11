Der frühere Frontmann der Rockband "The Libertines" war in der Nacht auf Freitag in Paris verhaftet worden. Am Samstag wurde er freigelassen und am Sonntag neuerlich verhaftet.

Pete Doherty © (c) AP (Francois Mori)

Kurz nach seiner Festnahme und anschließenden Freilassung wegen Drogenerwerbs ist der britische Rocksänger Pete Doherty in Paris erneut in Gewahrsam genommen worden - diesmal nach einem Alkoholexzess und einer Schlägerei. Der 40-jährige Ex-Freund von Top-Model Kate Moss sei am Sonntag wegen "Gewalttätigkeiten im Zustand der Trunkenheit" festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Paris mit.

Seinem Anwalt zufolge ging es um eine "Schlägerei" mit einem anderen, ebenfalls alkoholisierten Mann, der Anzeige erstattet habe. Der frühere Frontmann der Rockband The Libertines war erst am Samstag in Paris wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Der Musiker war in der Nacht auf Freitag wegen des Kaufs von Kokain festgenommen worden. Doherty war im neunten Arrondissement, zu dem die für ihr Nachtleben bekannte Gegend um Pigalle gehört, auf frischer Tat ertappt worden. Er muss deshalb eine Geldstrafe von 5.000 Euro in Form von hundert Tagessätzen von je 50 Euro zahlen. Ein Richter muss die Strafe noch bestätigen.

Doherty machte immer wieder Schlagzeilen mit Drogenmissbrauch. Seinem Anwalt zufolge versucht er derzeit einen Entzug. Im Juli 2012 hatte ihn eine Luxus-Entzugsklinik in Thailand vor die Tür gesetzt, weil der Musiker keinen echten Willen gezeigt habe, seine Sucht zu bekämpfen.