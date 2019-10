Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Freut sich über Sohnemann Nummer drei: Miranda Kerr © Rich Fury/Invision/AP

Das australische Model Miranda Kerr (36) ist zum dritten Mal Mutter geworden. "Wir sind überglücklich über die Ankunft von Myles und schätzen all die freundlichen Worte und Wünsche in dieser für uns so speziellen Zeit", schrieb Kerr am Mittwoch auf Instagram. "Wir könnten nicht aufgeregter sein, unseren schönen Sohn in unserer Familie willkommen zu heißen."

Zuvor hatten australische Medien über die Geburt berichtet. Das frühere Victoria's-Secret-Model und Snapchat-Gründer Evan Spiegel (29) sind bereits Eltern des einjährigen Sohnes Hart. Außerdem hat Kerr den achtjährigen Sohn Flynn aus der 2013 geschiedenen Ehe mit dem Schauspieler Orlando Bloom.