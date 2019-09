Jennifer Lopez hat in ihrer Villa in Los Angeles gemeinsam mit dem ehemaligen Baseballstar Alex Rodriguez Verlobung gefeiert.

Jennifer Lopez und Alex Rodriguez sind © Evan Agostini/Invision/AP

Bereits im März hatte der ehemalige Baseball-Profi Alex Rodriguez (44) seiner Angebeteten Jennifer Lopez (50) die Frage aller Fragen gestellt: An einem weißen Traumstrand ging der Sportler während des Sonnenuntergangs auf die Knie und fragte die Sängerin, ob sie seine Frau werden wolle.

Nun, gut ein halbes Jahr später, haben die beiden mit ihren Freunden und Verwandten schon ein wenig vorgefeiert. Die Sängerin postete auf Instagram ein Foto, auf dem sich die beiden zärtlich küssen und Lopez ihren Ring in die Kamera hält. Das Bild garnierte sie mit dem Hashtag "Verlobungsparty". Ex-Baseball-Star Rodriguez veröffentlichte ein Foto von sich und seiner Verlobten auf Instagram und schrieb dazu: "Es war eine tolle Party mit der Familie und engen Freunden letzte Nacht."

Bei der Verlobungsgparty präsentierte sich J.Lo in einem Outfit, das einem Brautkleid schon sehr nahekommt. Die weiteren Fotos lassen darauf schließen, dass die beiden ziemlich glücklich miteinander sind. Gemeinsam werden sie übrigens eine Patchwork-Familie gründen: Jennifer Lopez hat mit dem Sänger Marc Anthony, 51, zwei Kinder und Alex Rodriguez hat mit seiner Ex-Partnerin ebenfalls zwei Kinder in die Beziehung mitgebracht.

Wann und wo die Heirat stattfinden wird, wurde allerdings noch nicht verraten. Spekulationen gibt es allerdings bereits zuhauf: Während die einen an eine eher kleine Hochzeit glauben, vermuten andere, dass sich die beiden Megastars sogar im Yankee Stadion das Jawort geben könnten. Der nächste größere Auftritt von Jennifer Lopez findet in jedem Fall beim nächsten Super Bowl-Finale statt, bei dem sie gemeinsam mit Shakira die Halbzeitshow bestreiten wird. Demnächst ist J.Lo auch wieder in den deutschen Kinos zu sehen - als Stripperin im US-Thriller "Hustlers" von Regisseurin Lorene Scafaria.